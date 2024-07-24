Лидеры Республиканской партии США раскритиковали демократов за замену Байдена

REUTERS/Ken Cedeno Члены Республиканской партии из Палаты представителей конгресса США жестко раскритиковали демократов за замену президента Джо Байдена на предвыборных гонках и назвали произошедшее "саботажем демократического процесса".
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