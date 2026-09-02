На заправках уже льют Евро-2, 3, 4? Как проверить, рассказал эксперт Фролов

С 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года на АЗС временно разрешено продавать бензин и дизельные топлива классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.
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