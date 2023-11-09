«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

ГБ Геннадий Бережнов Читать нужно больше, уважаемый и знать будете! А о чём ваша писанина то поясните? А о новом Президенте вы уже что то знаете?

Лидия Эван Не соскучишься в нашей стране никогда!!! Что ещё можно придумать???... Даже смешно, а вроде взрослые люди... Может пьют что то не то, или курят.....