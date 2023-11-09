Медвежий угол
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Медвежий угол

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«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

Россия вступила в новую эпоху перемен, и в этой ситуации стране необходим президент-социалист. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали в Москве на митинге левопатриотических сил, посвященном 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Читать нужно больше, уважаемый и знать будете! А о чём ваша писанина то поясните? А о новом Президенте вы уже что то знаете?
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11 час.
Лидия Эван
Не соскучишься в нашей стране никогда!!! Что ещё можно придумать???... Даже смешно, а вроде взрослые люди... Может пьют что то не то, или курят.....
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10 час.
Юрий Ковалев
Вот она свора предателей под красными знамёнами . Не на передовой защищая Родину а на митинге . Власть им не нравится . Так люди на выборах показали чего они хотят . Всю эту свору = хотящих = на передовую в штурмовые отряды . Пусть сначала сегодня покажут на что они готовы для страны кроме пустой болтовни  о прекрасном будущем
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8 час.

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