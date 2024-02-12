Полковник СБУ Стариков: принудительная мобилизация приведет Украину к катастрофе

Российская армия готовится к решительному наступлению на передовой против Вооруженных Сил Украины, где, по словам полковника СБУ в отставке Олега Старикова, сосредоточатся насильно мобилизованные украинцы.
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