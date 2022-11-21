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Кристапс Порзингис и Джален Макдэниэлс сцепились возле первого ряда, но быстро успокоились

Кристапс Порзингис и Джален Макдэниэлс сцепились возле первого ряда, но быстро успокоились

Форварды Кристапс Порзингис («Вашингтон») и Джален Макдэниэлс («Шарлотт») сцепились во время матча между командами в воскресенье.

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