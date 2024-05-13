Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него

Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели «сводок с фронта» начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин.
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