Провизор Думенко: для снятия вздутия после молочки эффективны ферменты в каплях

Панкреатин лучше принимать в кишечнорастворимых таблетках или капсулах с мелкими гранулами во время еды или сразу после нее, а препараты против вздутия живота от молочных продуктов – в форме капель или порошка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WSJ: Путин предло...
- АА Песков: удары ВС ...
- А Певец Сергей Лаза...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым