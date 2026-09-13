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Провизор Думенко: для снятия вздутия после молочки эффективны ферменты в каплях

Провизор Думенко: для снятия вздутия после молочки эффективны ферменты в каплях

Панкреатин лучше принимать в кишечнорастворимых таблетках или капсулах с мелкими гранулами во время еды или сразу после нее, а препараты против вздутия живота от молочных продуктов – в форме капель или порошка.

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