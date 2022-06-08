СП: на Украину прибудут "эскадроны смерти" из Колумбии

Власти Колумбии отправят на Украину группу своих военных. Такой информацией поделилось издание El Tiempo, сообщая, что колумбийские военные прибудут на Украину в июле-августе этого года под "благородным предлогом" оказать помощь в разминировании.
Власти Колумбии отправят на Украину группу своих военных. Такой информацией поделилось издание El Tiempo, сообщая, что колумбийские военные прибудут на Украину в июле-августе этого года под "благородным предлогом" оказать помощь в разминировании.
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