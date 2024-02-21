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«Она никому не нужна»: Галкин рассказал правду о положении Пугачевой

«Она никому не нужна»: Галкин рассказал правду о положении Пугачевой

Актер поделился своим мнением об ошибках народной артистки. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressДва года назад Алла Пугачева показала всем своё настоящее лицо: бросила родную страну и начала поливать бывших соотечественников грязью, называя их  то «рабами», то «глупой толпой».

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