«Она никому не нужна»: Галкин рассказал правду о положении Пугачевой

Актер поделился своим мнением об ошибках народной артистки. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressДва года назад Алла Пугачева показала всем своё настоящее лицо: бросила родную страну и начала поливать бывших соотечественников грязью, называя их то «рабами», то «глупой толпой».
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