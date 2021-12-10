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Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом

Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по правам человека в ответ на просьбу ввести в российское законодательство понятия «геноцида» и «призывы к геноциду».

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