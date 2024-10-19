Пушков: Камалу Харрис на выборах спасет только фальсификация результатов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что кандидат от демократической партии на пост президента США Камала Харрис уступает Дональду Трампу в нестабильных штатах, и ее спасет лишь явная фальсификация результатов выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии