Пушков: Камалу Харрис на выборах спасет только фальсификация результатов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что кандидат от демократической партии на пост президента США Камала Харрис уступает Дональду Трампу в нестабильных штатах, и ее спасет лишь явная фальсификация результатов выборов.