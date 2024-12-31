Прогноз погоды в Крыму на 31 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 31 декабряВ Симферополе +7 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +9 и пасмурноВ Евпатории +9 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +9 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +9 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с прояснениями.