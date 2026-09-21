Новые F-16 для ВВС США - это идея, от которой никуда не денешься, и на то есть веские причины Ч. 2

Продолжение. Начало в Ч 1Томас Ньюдик, Тайлер Рогоуэй.Это не F-16 вашего отцаПредлагаемый F-16G также примечателен тем, что это не просто модернизированный F-16C/D, которые уже есть на вооружении ВВС США.