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Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

«Гонка чемпионов» Рязань 4 января, суббота Биатлон Квалификация, женщины 12.30 Матч ТВ (с 12.00) Квалификация, мужчины 13.

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