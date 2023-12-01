В Армении на авиационной части военной базы ЮВО начался зимний период обучения

В рамках учебно-тренировочных мероприятий они совершат полеты по маршрутам, потренируются в маневрировании боевых машин в районе высокогорья, выполнят элементы пилотажей в дневное и ночное время, а также отработают взаимодействие с сухопутными подразделениями военной базы на полигонах Алагяз и Камхуд.