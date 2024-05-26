Что означает начало мировой войны?

Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны — Медведев. Зампред Совбеза РФ Медведев на слова главы МИД Польши Сикорского об возможности американского удара по РФ: Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла.
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