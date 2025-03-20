Прогноз погоды в Крыму на 20 марта В Симферополе +8 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +9 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +9 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +8 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +10 и малооблачноВ Ялте +9 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с прояснениями … .