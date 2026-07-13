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Царьград

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Риелтор Барсуков предсказал стабильность цен на квартиры

Риелтор Барсуков предсказал стабильность цен на квартиры

Риелтор Константин Барсуков предупредил русских о стабильных ценах на жилье в ближайшем будущем. Член совета Госдумы Вячеслав Калинин отметил, что строительные компании прекратили массовый найм мигрантов, что также влияет на стоимость квартир.

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