Риелтор Барсуков предсказал стабильность цен на квартиры

Риелтор Константин Барсуков предупредил русских о стабильных ценах на жилье в ближайшем будущем. Член совета Госдумы Вячеслав Калинин отметил, что строительные компании прекратили массовый найм мигрантов, что также влияет на стоимость квартир.
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