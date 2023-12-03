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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов пропустил матч с «Тампой» по решению тренера «Далласа». Форварду предоставили отдых

Техасцы разгромили «Лайтнинг» (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ. 34-летний россиянин впервые в сезоне не попал в состав «Старс».

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