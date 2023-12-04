Врачи не разрешают новое вмешательство РОМАН КОСТОМАРОВ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров опроверг подготовку к пластической операции, необходимой для протезирования левой руки.
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