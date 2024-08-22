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Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по "Северным потокам"

Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по "Северным потокам"

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг претензии со стороны ФРГ о том, что Варшава не заинтересована в расследовании взрывов на "Северных потоках", поддержав призыв премьера Дональда Туска "извиниться и замолчать" заинтересованных в строительстве газопроводов.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Нихрена он не ответил!!! &quot;...тем, кто поддерживал и инициировал проекты &quot;Северный поток&quot; и &quot;Северный поток — 2&quot; стоит извиниться и замолчать.&quot; - он ёбнутый? То есть извиняться нужно тем, кто строит и развивает, а не тем, кто уничтожает и ломает?
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