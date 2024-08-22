Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по "Северным потокам"

Андрей Бедный

Нихрена он не ответил!!! "...тем, кто поддерживал и инициировал проекты "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит извиниться и замолчать." - он ёбнутый? То есть извиняться нужно тем, кто строит и развивает, а не тем, кто уничтожает и ломает?