Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по "Северным потокам"

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг претензии со стороны ФРГ о том, что Варшава не заинтересована в расследовании взрывов на "Северных потоках", поддержав призыв премьера Дональда Туска "извиниться и замолчать" заинтересованных в строительстве газопроводов.
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