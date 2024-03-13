Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает «вредного для своего народа побежденного клоуна» Хуана Гуаидо, поддержав призыв понтифика к началу мирных переговоров.
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