Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 428 подписчиков

Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает «вредного для своего народа побежденного клоуна» Хуана Гуаидо, поддержав призыв понтифика к началу мирных переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх