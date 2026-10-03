SoftBank вложил в OpenAI последний транш в 10 миллиардов 1 октября

Японский гигант стал одним из крупнейших акционеров ведущего ИИ-разработчика SoftBank объявил о завершении финального платежа в рамках дополнительных инвестиций в OpenAI — 1 октября переведён последний транш в $10 миллиардов, и теперь общий объём вложений японского холдинга достиг $64,6 миллиарда.