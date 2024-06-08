Глава "Роснефти": климатическая политика Европы бьет по ее карману

Правительства, бизнес и инвесторы западных стран начинают ревизию своего подхода к "зеленой" повестке, которая обходится слишком дорого, рассказал главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
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