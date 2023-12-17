Исаев: опыт подтверждения стажа в новых регионах можно применить для бойцов ЧВК

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил использовать опыт подтверждения специальной комиссией трудового стажа жителей новых регионов можно для бойцов частных военных компаний, а также народных милиций ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
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