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Исаев: опыт подтверждения стажа в новых регионах можно применить для бойцов ЧВК

Исаев: опыт подтверждения стажа в новых регионах можно применить для бойцов ЧВК

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил использовать опыт подтверждения специальной комиссией трудового стажа жителей новых регионов можно для бойцов частных военных компаний, а также народных милиций ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

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