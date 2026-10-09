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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра – про переход в бокс: «У меня еще семь поединков по контракту с UFC, а мне уже 39. Это практически невозможно»

Бывший двойной чемпион UFC Алекс Перейра предполагает, что уже не перейдет в бокс. «Переход в бокс? У меня осталось семь боев по контракту с UFC.

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