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Независимые АЗС заключили с регионами почти 100 соглашений по ценам на топливо

Независимые АЗС заключили с регионами почти 100 соглашений по ценам на топливо

Независимые операторы автозаправочных станций и региональные власти заключили 93 соглашения, направленных на сдерживание цен на топливо.

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