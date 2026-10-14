Контролеры МКУ «Гортранс» в утренний час пик 13 октября проверили оплату проезда на остановке «Улица Окулова» и составили акты на 113 пассажиров без билетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский уже 3 н...
- За дискредитацию ...
- Лавров откровенно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым