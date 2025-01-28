НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...

НСПК хочет ограничить внесение средств на виртуальные карты на два дня с выпуска

Национальная система платежных карт (НСПК) весной планирует запуск сервиса, чтобы по поручению банка ограничивать внесение денег на токенизированные (или виртуальные) карты, если те выпущены менее двух дней назад, пишут “Известия” со ссылкой на заявление организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх