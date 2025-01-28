НСПК хочет ограничить внесение средств на виртуальные карты на два дня с выпуска

Национальная система платежных карт (НСПК) весной планирует запуск сервиса, чтобы по поручению банка ограничивать внесение денег на токенизированные (или виртуальные) карты, если те выпущены менее двух дней назад, пишут “Известия” со ссылкой на заявление организации.