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Рэджон Рондо о переходе в «Лейкерс» после 8 сезонов в «Бостоне»: «Не могу сохранять преданность клубу, чтобы оставаться безработным»

«Это было несложно. Совсем не трудно. Помню, я был в Луисвилле, стоял в гостиной перед телевизором, смотрел на игру Леброна и думал: «Если мне выпадет шанс сыграть с ним, я стану чемпионом».

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