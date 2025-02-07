Экономика США возьмет курс на модель «3-3-3»

Бессент: Это мы с Трампом, а не ФРС занимаемся 10-летними трежерисBloomberg читайте на monocle.ruБессент: Это мы с Трампом, а не ФРС занимаемся 10-летними трежерисПо словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, администрация США прилагает большие усилия для снижения доходности по 10-летним облигациям правительства США (трежерис).