Угольное производство уральских металлургов отметили престижной премией

ММК наградили национальное премией за экологичную модернизацию производства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» в номинации «Металлургия».