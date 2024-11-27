Угольное производство уральских металлургов отметили престижной премией

ММК наградили национальное премией за экологичную модернизацию производства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» в номинации «Металлургия».
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