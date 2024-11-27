РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Если бы всё было так просто. Байден - ширма, марионетка в руках оружейных и других магнатов США. Что они захотят, то ...Минфин США предуп...
  • Людмила
    что-то не поняла почему на укртв,  даже на нескольких их  каналах, показывают прямую трансляцию заседания Совета Феде...В Кремле подтверд...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    США доведут начатое до задуманного ими конца - уничтожат ЕС и правильно сделают. ЕС - это глисторассадникБелый дом пообеща...

Угольное производство уральских металлургов отметили престижной премией

Угольное производство уральских металлургов отметили престижной премией

ММК наградили национальное премией за экологичную модернизацию производства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» в номинации «Металлургия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх