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Пентагон не будет скрывать внеземную жизнь, если она будет обнаружена

Пентагон не будет скрывать внеземную жизнь, если она будет обнаружена

Представители Пентагона, выступая перед конгрессменами, заверили, что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь случится.

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