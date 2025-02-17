В Сланцах по поручению Александра Дрозденко осмотрели мост через реку Кушолка

И обсудили возможность закрытия движения для грузового транспорта По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Сланцах осмотрели мост через реку Кушолка, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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