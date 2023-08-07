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Следы запрещенных веществ в крови: новые детали аварии с Ладой Дэнс

Следы запрещенных веществ в крови: новые детали аварии с Ладой Дэнс

Певица находится в тяжелом состоянии в частной клинике. Лада Дэнс Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВрачи перестали пускать близких к 56-летней Ладе Дэнс, состояние которой после страшной аварии пытаются стабилизировать в частной клинике.

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