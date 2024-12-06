В Госдуму внесли законопроект о подземных гаражах

Законодательная инициатива дает право собственникам подземных гаражей использовать земельные участки, которые расположены над такими объектами Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который дает владельцам подземных гаражей право использовать для капитального или текущего ремонта земельные участки, расположенные над такими объектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)