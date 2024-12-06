В Госдуму внесли законопроект о подземных гаражах

Законодательная инициатива дает право собственникам подземных гаражей использовать земельные участки, которые расположены над такими объектами Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который дает владельцам подземных гаражей право использовать для капитального или текущего ремонта земельные участки, расположенные над такими объектами.