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В Госдуму внесли законопроект о подземных гаражах

В Госдуму внесли законопроект о подземных гаражах

Законодательная инициатива дает право собственникам подземных гаражей использовать земельные участки, которые расположены над такими объектами Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который дает владельцам подземных гаражей право использовать для капитального или текущего ремонта земельные участки, расположенные над такими объектами.

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