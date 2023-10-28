В Севастополе 10 пассажиров и водитель пострадали при столкновении автобусов

В Севастополе произошло столкновение двух автобусов на остановке. В результате ДТП пострадал один из водителей и более 10 пассажиров, полиция проводит проверку происшествия, об этом сообщает региональное подразделение.
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