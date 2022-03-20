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Автоэксперт Мигаль назвал ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Автоэксперт Мигаль назвал ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что недостаток машин, который должен начаться в апреле текущего года, может стать причиной снижения продаж и спроса, а если цены повысятся, то автомобили просто перестанут покупать.

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