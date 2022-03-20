Автоэксперт Мигаль назвал ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что недостаток машин, который должен начаться в апреле текущего года, может стать причиной снижения продаж и спроса, а если цены повысятся, то автомобили просто перестанут покупать.
Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что недостаток машин, который должен начаться в апреле текущего года, может стать причиной снижения продаж и спроса, а если цены повысятся, то автомобили просто перестанут покупать.
Свежие комментарии