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Царьград

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Дмитрий Афанасьев: операторы БПЛА востребованы после СВО

Дмитрий Афанасьев: операторы БПЛА востребованы после СВО

Дмитрий Афанасьев, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, заявил, что операторы дронов, вернувшиеся с фронта, будут востребованы благодаря опыту работы в нестандартных условиях, особенно в сферах строительства и МВД.

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