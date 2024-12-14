НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

«Голден Стэйт» активно пытается приобрести Денниса Шредера

Стороны ведут глубокие переговоры, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. 31-летний разыгрывающий «Бруклина» в нынешнем сезоне провел 23 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 3,0 подбора, 6,6 передачи и 1,1 перехвата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх