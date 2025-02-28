Вот новость сегодняшнего дня. В Нижегородской области иностранный специалист изнасиловал девушку прямо на улице В Выксе задержали гражданина иностранного государства, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства.
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