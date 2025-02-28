БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Нижегородской области иностранный специалист изнасиловал девушку прямо на улице.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
не понимаю, почему мигрантов завозят чиновники с проплаченными депутатами, а &quot;трахают&quot; мигранты русских девочек, а не их. Пусть бы их и имели, посмотрели бы на сколько их хватит. в эти дни исполнилось 35 лет как они зверствовали в Таджикистане, убивая русских и насилуя всех женщин и девочек не смотря на возраст. и вот они теперь вернулись к нам с теми же намерениями
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