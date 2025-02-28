В Нижегородской области иностранный специалист изнасиловал девушку прямо на улице.

Игорь Сипкин

не понимаю, почему мигрантов завозят чиновники с проплаченными депутатами, а "трахают" мигранты русских девочек, а не их. Пусть бы их и имели, посмотрели бы на сколько их хватит. в эти дни исполнилось 35 лет как они зверствовали в Таджикистане, убивая русских и насилуя всех женщин и девочек не смотря на возраст. и вот они теперь вернулись к нам с теми же намерениями