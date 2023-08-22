Мне всегда казалось, что иметь семью и детей – не самая лучшая идея, которая может прийти в голову здравомыслящему человеку.
После ночи с красоткой изменил свое мнение об отношениях
Комментарии
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Майя Maja
"С тех пор я начал подумывать, что, даже если не семью, но постоянную девушку мне все же стоит завести." с Даже после такого случая, у него в голове все еще мысль о том что, девушки "заводятся" в жизни)))) Вера, такого горбатого только могила исправит)))
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5 час.
Вера Федорова
Или не исправит)).
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1 час.
Платон Платонов
А что, девушки не заводятся уже?
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37 мин.
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