ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Нет. Я всегда так говорил. Видимо, у тебя просветление в уму произошло.Девушка манипулирует
  • Платон Платонов
    Завидовать по доброму, это абсурд, это взаимоисключающие понятия. А уют она и не создала, кругом развешаны её трусы и...Девушка манипулирует
  • Платон Платонов
    А что, девушки не заводятся уже?После ночи с крас...

После ночи с красоткой изменил свое мнение об отношениях

После ночи с красоткой изменил свое мнение об отношениях

Мне всегда казалось, что иметь семью и детей – не самая лучшая идея, которая может прийти в голову здравомыслящему человеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
&quot;С тех пор я начал подумывать, что, даже если не семью, но постоянную девушку мне все же стоит завести.&quot; с Даже после такого случая, у него в голове все еще мысль о том что, девушки &quot;заводятся&quot; в жизни)))) Вера, такого  горбатого только могила исправит)))
Ответить
5 час.
Вера Федорова
Или не исправит)).
Ответить
1 час.
Платон Платонов
А что, девушки не заводятся уже?
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх