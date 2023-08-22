После ночи с красоткой изменил свое мнение об отношениях

Майя Maja

"С тех пор я начал подумывать, что, даже если не семью, но постоянную девушку мне все же стоит завести." с Даже после такого случая, у него в голове все еще мысль о том что, девушки "заводятся" в жизни)))) Вера, такого горбатого только могила исправит)))