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The Eurasia Daily news agency

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Friedrich Merz and Alice Weidel argued at a meeting of the Bundestag

Friedrich Merz and Alice Weidel argued at a meeting of the Bundestag

The German Chancellor and the co-chairman of the Alternative for Germany party have entered into a debate about Germany's policy towards Ukraine, migration and the economy, The Guardian reports.

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