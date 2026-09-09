Friedrich Merz and Alice Weidel argued at a meeting of the Bundestag

The German Chancellor and the co-chairman of the Alternative for Germany party have entered into a debate about Germany's policy towards Ukraine, migration and the economy, The Guardian reports.
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