США перебрасывают в Саудовскую Аравию военных советников, но воевать не будут Соединённые Штаты не будут напрямую вступать в конфликт с йеменским.
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