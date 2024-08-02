Владимир Зеленский.Вчера 1K прочитали Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* обвинил киевские власти в том, что они затягивают мирные переговоры с Россией, надеясь, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы в США.