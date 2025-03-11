В Астраханском кремле заметили последнюю белку

Зверек, сбитый несколько дней назад, оказался не последним из астраханского семейства беличьих. О том, что на пешеходном переходе у кремля сбили белку, рассказал астраханский фотограф-натуралист Владимир Паньков.
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