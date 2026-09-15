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Новости Тамбова

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Урожай зерна в Тамбовской области достиг отметки в 3,5 млн тонн

Урожай зерна в Тамбовской области достиг отметки в 3,5 млн тонн

В Тамбовской области собран урожай зерна в объёме 3,5 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 43 центнера с гектара.

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