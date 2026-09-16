Медведев: Россия должна быть или великой державой, или ее вообще не будет

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым