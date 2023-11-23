Юрий Кот Русская община сообщает об избиении школьника средь бела дня лицами «кавказской национальности».
Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
Когда пойдут многомиллионные штрафы за такие деяния. Миллионов пятьсот компенсации, это не кофе пролить в Макдоналдсе случайно на платье. За что было заплачено в США миллион долларов...
Ответить
2 час.
Владимир Козлов
А как хочется, чтобы в прокуратуре работали такие люди как показывают в кино. Может быть такие есть где-нибудь реально?
Ответить
1 час.
Нина Грекова
Позор ... участковому г.Красногорск. Слов нет, бьют наших детей и полиция за мигрантов? Надо что то предпринимать, это ненормально. Участковый должен стоять на страже Закона. А если бы его (участкового) ребенка избили - как бы он повёл себя? Сказал, что это нормально, ты сынок (дочка) сама виновата? Дожили ... детей власть не защищает.
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии