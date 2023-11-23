Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?

Олег Орлов Когда пойдут многомиллионные штрафы за такие деяния. Миллионов пятьсот компенсации, это не кофе пролить в Макдоналдсе случайно на платье. За что было заплачено в США миллион долларов...

Владимир Козлов А как хочется, чтобы в прокуратуре работали такие люди как показывают в кино. Может быть такие есть где-нибудь реально?