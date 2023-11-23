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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Из наворованных отдадут никуда не денутся.❗️❗️❗️ Подбитый р...
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    Позор ... участковому г.Красногорск. Слов нет, бьют наших детей и полиция за мигрантов? Надо что то предпринимать, эт...Нападение мигрант...
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    Конечно, надо писать в суд и настоятельно требовать компенсацию, который должен был выплатить осуждённый за подобные ...О помиловании «ис...

Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?

Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?

Юрий Кот   Русская община сообщает об избиении школьника средь бела дня лицами «кавказской национальности».

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Комментарии
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Олег Орлов
Когда пойдут многомиллионные штрафы за такие деяния.   Миллионов пятьсот компенсации, это не кофе пролить в Макдоналдсе случайно на платье.  За что было заплачено в США миллион долларов...
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2 час.
Владимир Козлов
А как хочется, чтобы в прокуратуре работали такие люди как показывают в кино. Может быть такие есть где-нибудь реально?
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1 час.
Нина Грекова
Позор ... участковому г.Красногорск. Слов нет, бьют наших детей и полиция за мигрантов? Надо что то предпринимать, это ненормально. Участковый должен стоять на страже Закона. А если бы его (участкового) ребенка избили - как бы он повёл себя? Сказал, что это нормально, ты сынок (дочка) сама виновата? Дожили ... детей власть не защищает.
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26 мин.

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