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Царьград

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Эксперты предупредили об опасности кратковременной зарядки телефона

Эксперты предупредили об опасности кратковременной зарядки телефона

Это может привести к эффекту «вампирского» тока.Сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества предостерегли об опасностях временной зарядки мобильных устройств и важности отключения зарядных устройств от электросети после завершения процесса зарядки.

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